Coşkun, "Cumhur İttifakının adayı benim"

Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Adayı Oktay Coşkun Ak Partide yaşanan aday krizi vesilesi ile çeşitli açıklamalarda bulundu. Ak Parti, Cumhur İttifakının adayı olarak şahsını destekleyebileceklerini beyan etti.

Saha çalışmalarına hız kazandıran Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İl Genel Meclis Üyesi Adayı Oktay Coşkun gündeme dair bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakının Adayı Benim

Coşkun, "Ülkemiz genelinde Cumhur İttifakı kapsamın da bir çok yerde karşılıklı olarak adayları destekliyoruz. Ardahan da Belediye başkan adayımız geri çektik. Çıldır´da Belediye başkan adayı göstermiyoruz. Ak Partide son yaşanan İl genel meclisi üyesi kriziyle birlikte sahada yoklar. Şahsımı Cumhur ittifakı kapsamın da desteklemeleri daha akılcı bir çözüm olacağını düşünüyorum. Aynı ideolojide yürüyen ve birlikte hareket eden partilerin mensupları olarak bu konuyu tartışıp bir karara varmalılar.

Serzenişlerin farkındayım

Seçim çalışmaları kapsamında bir çok köy ziyaretinde bulunuyorum. Köylü vatandaşlarımızın haklı serzenişlerinin farkındayım. Şahsımıza ulaşan sorunların akıcı ve hızlı bir şekilde çözümü için notlar alıyoruz. 31 Mart akşamı halkımızın teveccühü ile kazanmamla birlikte 1 Nisan´dan itibaren çalışmaya başlayarak sorunları gidereceğim" dedi.