Coşkun Aral deneyimlerini genç gazetecilerle paylaştı

ANKARA (AA) - Foto muhabiri, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı (GYGP) tamamlayan ve kurumda çalışan gazetecilere verilen "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimi kapsamında gazetecilerle buluştu.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'yi tamamlayan gençlerle AA Konferans Salonu'nda bir araya gelen Aral, dünyanın çeşitli bölgelerinde izlediği sıcak olaylarla ilgili deneyimlerini ve mesleki tecrübelerini paylaştı.

Çektiği fotoğraf ve videolarla çeşitli ülkelerdeki iç savaşlar ve seçimler gibi birçok olaya tanıklık eden Aral; Afganistan, Lübnan, Filipinler, İran, Irak, Çad ve Liberya gibi ülkelerdeki görsel çalışmalarını sundu.

Aral, 13 yaşında başlayan fotoğrafçılık sevdasının 17 yaşında bir gazetede çalışmasıyla devam ettiğini söyledi. Fotoğraf çalışmalarına başladıktan sonra uluslararası bir foto muhabiri olmak istediğini belirten Aral, 1985'ten itibaren de video çekmeye başladığını ifade etti.

Gazeteciliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aral, "Gazetecilik araştırmaktır. Gazeteci olarak doğru, objektif haber vereceğiz. Gazetecinin, foto muhabirinin amacı haberi sadece birilerinin beğendiği durumda, alkışlayacağı şekilde değil, gerçek ve doğru şekilde vermek olmalıdır." dedi.

Foto muhabirliği ve gazetecilik mesleğinde haber kaynağında nasıl güven oluşturulması gerektiğinden bahseden Aral, ayrıca dil bilmenin de önemine dikkati çekti.

Coşkun Aral, daha sonra eğitime katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı.