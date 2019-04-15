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Çorum’un turist sayısında artış

Çorum’a gelen yerli ve yabancı turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış yaşandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
Çorum’un turist sayısında artış

Çorum’a gelen yerli ve yabancı turist sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 artış yaşandı.


2018 yılında kentteki müze ve ören yerlerini 111 bin 694 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Çorum’da turizmin kalbini oluşturan müze ve ören yeri çıkış noktasından hareketle turizmin daha fazla canlanması ve bundan hak edilen ölçüde yararlanılmasının sadece müze ve ören yerleriyle mümkün olmadığı göze çarparken, Çorum’un turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için başta tanıtım faaliyetleri olmak üzere alternatif turizm çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerekliliği öne çıkıyor.


2009 yılında 98 bin 271 turistin ziyaret ettiği Çorum’da 2010 yılında bu rakam 113 bin 133 yükselirken, 2011 yılında 121 bin 870’e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucu restorasyon için 1917 yılında Almanya’ya götürülen, 94 yıl aradan sonra 2012 yılında ana vatanı Hititlerin başkenti Hattuşa’ya getirilen ’Boğazköy Sfenksi’ ve yıl boyunca yürütülen tanıtım faaliyetleri ile bu alanda hayata geçirilen yeni projelerle yerli ve yabancı turist yasında büyük bir artış yaşandı. 2012 yılında 146 bin 609 olan turist sayısı bu yıldan itibaren düşüşe geçti. 2013 yılında müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısı 134 bin 850’ye gerilerken, 2014 yılında ise 133 bin 806 ile kayıtlara geçti. 2015 yılında yüzde 15’lik düşüş ile turist sayısı 113 bin 752’ye gerilerken, 2016 yılında yüzde 18 gerileyerek 93 bin 700’ye düştü. 2017 yılında 84 bin 977 turistin ziyaret etitği Çorum’da geçtiğimiz yıl gelen turist sayısı 111 bin 694’e yükseldi.


’Turistler en çok Hattuşa’yı tercih etti’


Çorum’a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında ise Hattuşa geldi. 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Boğazkale ilçesindeki Hattuşa, Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez oldu.


Önceleri ilk sahipleri olan Hattiler tarafından “Hattuş” olarak adlandırılan şehir, Hitit egemenliğine geçtikten sonra “Hattuşa” adını almış, M.Ö. 1700’lerde Kuşşara şehrinin kralı Anitta tarafından alınan Hattuşa, yine Anitta tarafından yıkıldı. Yazılı kayıtlarda Anitta ilk Hitit kralıdır. Yaklaşık yüzyıl kadar sonra şehir, I. Hattuşili tarafından tekrar kurularak 400 yıldan uzun bir süre hüküm sürecek olan bir uygarlığın başkenti haline getirildi. Günümüzde görülebilen ve büyük çoğunluğu Büyük Kral IV. Tudhaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunuyor.


Geçtiğimiz yıl Hatttuşa ören yerini 33 bin 282, Alacahöyük ören yerlerini 44 bin 766, Çorum Müzesi’ni 25 bin 234, Boğazköy Müzesi’ni ise 8 bin 412 turist ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:49
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