0553 313 94 23

Çorum’un saklı cenneti “Gölbel” göleti

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney köyündeki Gölbel Yaylası ve Gölbel Göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:26
Çorum’un saklı cenneti “Gölbel” göleti

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Karalargüney köyündeki Gölbel Yaylası ve Gölbel Göleti, keşfedilmemiş güzelliğiyle turizmcileri bekliyor.


Çorum’un ’saklı cenneti’ diye adlandırılan ve dağlık Karalargüney köyünde bulunan Gölbel Yaylası, uzaklığı ve zorlu ulaşım şartları nedeniyle şimdiye kadar yeterince tanınmadı.


Sadece yöre halkının bildiği eşsiz güzellikteki bölge, gür ormanları ve ilginç göletiyle görenleri büyülüyor. Görünümüyle Trabzon’daki Uzungölü andıran Gölbel’de yayla ve göletin birlikte olması doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Göl kenarındaki ahşap evler ise bu manzaraya farklı bir güzellik katıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da kaçakçılık operasyonu
    1. Adana'da kaçakçılık operasyonu
    2. Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon 910..
    3. RTÜK, Netflix rezaletine el koydu
    4. Yahyalıspor yeni sezon hazırlıklarına..
    5. Selçuk Aygün YAŞ Kararı İle Tümgeneral..
    6. Ahmet Özdemir, Bursa Yenişehir..
    7. Başkan Seçer, Tataristanlı..
    8. (Özel) Beykoz’da vatandaşlar köpek..
    9. Gediz Elektrik ve DenizBank'tan..
    10. (Özel) Siyaseti bırakıp çobanlık..
    11. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    12. Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı
    13. Gün içinde fazla tartılmak sağlıksız..
    14. Kestel’de kaçak yapıya geçit yok
    15. Ölü yaban hayvanlarını doldurup iş..
    16. Asansör boşluğuna düşen gençölümden..
    17. Çayırova Belediyesinde erken bayram
    18. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
    19. Akyurt’ta 156 çocuğa sünnet şöleni
    20. 'Burası eş-dost, akraba yeri değil'..
    21. MHP Kayseri Milletvekili Özdemir..
    22. Erkeklerde meme problemine dikkat
    23. Yolun karşısına geçmek isterken..
    24. MotoGP'de sıradaki durak Çekya
    25. Para etmeyen karpuzu karayolunda..
    26. CHP zulmü boyut değiştirdi!..
    27. Savcı Sayan Kapalı Pazar yerinde..
    28. GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak..
    29. (Özel Haber) Pişkin hırsız soyduğu iş..
    30. Başkan Sayan, proje yerlerini ziyaret..
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!