Çorum'un Oğuzlar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Muzaffer Yıldırım kazandı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muzaffer Yıldırım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muzaffer Yıldırım bin 48, CHP adayı Orhan Ateş 747, MHP adayı Oğuz Hantal 180 oy aldı.

-Yıldırım'ın öz geçmişi

Muzaffer Yıldırım, 25 Ekim 1972 yılında Çorum'un Oğuzlar ilçesine doğdu.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Yıldırım, 1998 yılında serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak kendi işletmesini kurdu.

2010-2016 yılları arasında iki dönem olmak üzere Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı görevinde bulunan Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır.