Çorum’u hortum vurdu

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde etkili olan yağmur ve fırtına ile birlikte oluşan hortum evlerin çatılarını uçurdu.

Laçin ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum ilçeye bağlı Narlı köyünde maddi hasara neden oldu. Hortum nedeniyle bazı evlerin ve ahırların çatıları uçtu. Tarım arazileri de büyük zarar gördü.