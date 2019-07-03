Çorumluoğlu Osmanlı Çileği aromalı ürünlere sahip çıkacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu kendisini ziyarete gelen İş Adamı Vahap Akbulut’a ürettiği Osmanlı Çileği aromalı kozmetik ürünlerin tanıtımına ve üretimine destek olacağı sözünü verdi. Kaymakam Çorumluoğlu İşadamı Akbulut’tan Ereğli’de üretim tesisi açma sözü aldı.

Kdz. Ereğli’nin girişimci işadamlarından Vahap Akbulut, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’nu makamında ziyaret etti. Akbulut ziyarette Kaymakam Çorumluoğlu’na kendisinin ürettiği Osmanlı Çileği aromalı şampuan, kolonya, sabun ve kremden oluşan kozmetik ürünlerden oluşan ve Ereğli’nin tanıtımını amaçlayan hediye paketini takdim etti.

Akbulut: “Üretmeyi seviyorum”

İşadamı Akbulut, amacının Kdz. Ereğli’nin daha fazla tanınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Ürünlerle ilgili olarak bilgi aktaran Akbulut "Doğma büyüme Ereğliliyim. Baharatçılıktan gelen bir ailenin çocuğuyum. Doğal ürünler ve doğal kozmetik ürünleri üretimi, satışı ve aynı zamanda Türkiye çapında pazarlamasını yapmaktayız. Öncelikli hedefimiz, Kdz Ereğli kömürüyle ve çeliği ile öne çıkmış şirin bir ilçemizdir. Osmanlı Çileği ise sadece Türkiye’de yetişen aroması, tadı ve kokusuyla öne çıkan mükemmel bir meyve. Günümüzde önem verilip Osmanlı çileğimizin üretimi biraz daha arttı. Bizde Osmanlı Çileği ile alakalı ilçemiz, Ereğli’mizin tanıtımı ile alakalı ile neler yapabiliriz diye bir düşünceye kapıldık ve Osmanlı çileği ile kozmetik ürünleri üretmeye karar verdik ve bunu başardık. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olsun, Ereğli özlemi çeken gurbetçimiz olsun artık geldiklerinde sadece Osmanlı Çileği reçeline bağlı kalmaksızın, Ereğli’den hatıra kalması şeklinde içinde Osmanlı Çileği şampuanı, kremi, kolonyası ve sabun şeklinde güzel bir ürün konsepti yaptık. Bu ürünler şimdi mesela kremimiz soft ve doğal bir kremdir. Hiçbir yan etkisi olmayan nemlendirici ve Osmanlı Çileği aromasına sahip bir krem. Şampuanımız yine saç bakımında kullanılan dökülme, kırılma ve benzeri sorunlar için ve Osmanlı çileği özü içeren hoş bir şampuan. Sabunumuz yine Hindistan cevizi esaslı kimyasal olmayan Osmanlı çileği kokusuyla özdeşleşmiş bir sabun. Kolonyamız ise keza Osmanlı Çileği ekstraktı kullanılarak Ereğli havası teneffüs ettiren, Ereğli’yi Türkiye’ye dünyaya tanıtmayı amaçlayan kozmetik ürünlerimiz. Ürünle alakalı maddi bir beklentimiz yok. Bu seti 49.00 TL’ye satıyoruz. Ereğli’miz tanınsın yani Ereğli tanınırsa bizler tanınırız. Ereğli göç almaya başlarsa, üretim olursa burada ki refah seviyesi yükselir, hep beraber mutlu oluruz. Şuanda bizim bir ticari kaygımız yok. Sizlerde hak verirsiniz ki bu setin fiyatı zaten maliyet fiyatıdır" dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu üretim tesisi sözü aldı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise düşüncesinden dolayı Vahap Akbulut’u kutlayarak, üretilen bu setin Ereğli’nin tanıtımına ciddi katkıda bulunacağına inandığını ve Kaymakamlık olarak ürünün tanıtımı için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kdz. Ereğli’nin ekonomik, sosyal ve kültürel her türlü projeye destek vereceklerini ve sahip çıkacaklarını söyleyen Çorumluoğlu, Vahap Akbulut’tan Ereğli’ye üretim tesisi kurmasını istedi. Vahap Akbulut’tan Ereğli’ye yatırım sözü alan Kaymakam Çorumluoğlu, Akbulut’un üretim için gerek duyduğu 2 bin metrekare alanın bulunması için elinden geleni yapacağını söyledi ve Ereğli’ye düşünülen orta ölçekli yeni sanayi sitesinden yer tahsisi yapabileceklerini belirtti.

Ziyaret yapılan sohbet ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.