Çorumlu öğrenciler NASA çalışanı Yıldız ile görüştü

ÇORUM (AA) - NASA'da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, videokonferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak Mecitözü İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle görüştü.



Yıldız, video konferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak, Çorum'un Mecitözü ilçesindeki öğrencilere "Derin uzay misyonlarında bilim" konulu sunum yaptı.

Dünya ile Ay arasındaki mesafenin beş katı mesafede yaptıkları çalışmalara "derin uzay misyonu" adını verdiklerini aktaran Yıldız, "Başka dünyaları tanımak için çalışmalar yapıyoruz. Bazı gezegenlerden örnekler alırken bazılarının fotoğraflarını çekiyoruz. Evrende Dünya'dan başka yerde canlı ya da canlılar var mı? Bu soru için bile NASA her sene milyarlarca dolar harcıyor." dedi.

Dünya'nın evrendeki hacminin belirlenebilmesi için bir şeylerle kıyaslanması gerektiğini dile getiren Yıldız, "Uzay misyonu, Ay'da suyun olup olmadığı, Mars'ta deprem olup olmadığı ve bunları nedenlerini içeren sorularla başlıyor. Bu sorulara yanıt bulmak için bir proje hazırlanıyor ve uygun ekipmanlar tedarik edilerek misyon başlatılıyor ancak bu süreç 10 yılı bulabiliyor." diye konuştu.

Uzay yolculuklarının artık devletlerin sorumluluğundan çıkıp özel şirketlerin de yapabildiği bir hal aldığını anlatan Yıldız, "Artık özel şirketler para kazanmak için uzaya gidebiliyor. Bunun için şirketler kendi imkanlarıyla teknoloji geliştirebiliyor. Örneğin Space X kendi başına uzaya roket taşıyabiliyor." ifadesini kullandı.

- "Mars'a ilk insanın 2040'tan önce gitmesi mucize olur"

Yıldız, NASA'nın 2035'te Mars'a insan göndermeyi hedeflediğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle hedefin ötelendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda NASA'nın iki aracı Mars'ta deprem ve jeolojik araştırma yapıyor ancak insanların Mars'a gitmesi kolay değil. NASA'nın ilk insanın Mars'a gitme planı 2035 yılındaydı. Şimdiki şartlara göre Mars'a ilk insanın 2040'tan önce gitmesi mucize olur. Yeni Başkanla birlikte bütçelerde değişiklik oldu. Trump, 'Ay'ın çevresinde bir üs kuralım, o üsten Mars'a geçiş yapalım.' şeklinde bir plan yaptı. Bu da iyi bir yöntem ancak hedef şaşmış oldu. Her başkanla birlikte sistem değişiyor."

İnsanların Mars'a gideceği roketin şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi roket olacağını vurgulayan Yıldız, "Roketin inşa süreci devam ediyor. 2 yıl içinde bitecek ve test sürüşü gerçekleştirilecek. Roketin ucunda 4 kişilik bir kapsül yer alıyor. Mars'a gidiş minimum 6 ay sürecek. Gidenler 2 yıl Mars'ta yaşamak zorunda. Çünkü Mars ile Dünya, her 26 ayda bir birbirine yaklaşıyor. Yolculuğun da bu döneme denk gelmesi gerekiyor. Canınız istediğinde Mars'a ya da Mars'tan dünyaya dönemezsiniz. Mars'a gitmek isterseniz 3 kişiyle 3 yıl geçireceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Yıldız, sorularını yanıtladı.



Okul Müdürü Ahmet Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ı örnek aldıklarını söyledi.

Sancar'ın da bir köy okulunda yetiştiğini anımsatan Peker, "Biz de ilçemizde çocukların vizyonunu açacak, hayal dünyalarını geliştirecek projeler yürütmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri de NASA ile yaptığımız canlı bağlantı oldu. Öğrencilerimiz, ilk ağızdan uzay hakkında detaylı bilgi edindi." dedi.



Yedinci sınıf öğrencisi Edanur Karaçay da konferans sayesinde uzaya gitmenin zorlukları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Bir gün ben de uzaya gitmeyi istiyorum. Bugün zor olacağını öğrendim ama yine de gitmek istiyorum." diye konuştu.



