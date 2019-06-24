0553 313 94 23

Çorum’dan kısa kısa

Çorum’un Alaca ilçesinde ampul değiştirdiği sırada dengesini kaybederek düşen kadın ağır yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
Çorum’dan kısa kısa

Çorum’un Alaca ilçesinde ampul değiştirdiği sırada dengesini kaybederek düşen kadın ağır yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş. adlı kadın evlerinde bulunan ampulu değiştirdiği sırada dengesini kaybederek, düştü. Yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadın durumunun ağır olması nedeniyle burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


(MMY-BÖ)



-Yaşlı adamı yanmaktan komşuları kurtardı


ÇORUM (İHA) - Çorum’da merkeze bağlı Dereköy köyünde yangın çıktı. Yangın sırasında evinde bulunan yaşlı adamı komşuları kurtardı.


Edinilen bilgilere göre, 85 yaşındaki A.O.’ya ait ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören komşuları yangın sırasında içeride bulunan talihsiz adamıevden çıkararak yaralanmaktan kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


(MMY-BÖ)



- Kontrolden çıkan traktörü devrilmekten çalılar kurtardı


ÇORUM (İHA) - Çorum’un Bayat ilçesinde kontrolden çıkan traktör yol kenarında bulunan çalılara saplandı. Kazada, 2kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, İleği köyünden Bayat ilçesine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki traktör stablize yolda seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki engelebi araziye girdi. Burada bulunan çalılara saplanan traktör devrilmekten kurtuldu. Kazada traktör bulunan E.K., F.K., yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu bayramdan önce çözecek
    1. MESKİ, Kepirli’nin içme suyu sorununu..
    2. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    3. Bakan Çavuşoğlu: “S-400 alımından..
    4. Namık Kemal Spor’a modern tesis
    5. Putin'den Rus ordusuna savaş hazırlığı..
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    7. Kan bağışçılarına plaket
    8. AK Partili isimden çok kritik uyarı!..
    9. Silistre zaferi; Şehadeti mareşalliğe..
    10. AK Parti’yi içeriden çökertme planı..
    11. Tellere takıldı 20 dönümlük tarla kül..
    12. Yaşlı adam kamyonetin altında böyle..
    13. Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
    14. Adaylarını çekmişlerdi... Haydar Baş..
    15. Çorum’dan kısa kısa
    16. Kentsel dönüşüm yönetmeliğinin..
    17. Bakan Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret
    18. Valilik ile belediye arasında..
    19. Bursa iş dünyasından BTSO Mutfak..
    20. Isparta Belediyesi’nden Hızırbey ve..
    21. Bitlis Belediyesinin ücretsiz kurs..
    22. Bingöl’de ormanlık alanda çıkan yangın..
    23. Manisa’da fuhuş operasyonu: 2’si..
    24. Sultangazi’de caddeler yenilenerek..
    25. Saman yangını köye sıçradı vatandaşlar..
    26. Vali Çağatay’dan JÖH timine başarı..
    27. Uncalı Pazarı, 4 Temmuz Perşembe..
    28. Mersin, 18 ülkeden ormancı ve..
    29. Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da ikinci..
    30. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli,..
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı