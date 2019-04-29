Çorum’dan kısa kısa .

Çorum’da ineğin teptiği yaşlı adam ağır yaralandı

Olay, Uğurludağ ilçesine bağlı Boztepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.K. (72) ahırda hayvanlarını yemleği sırada büyükbaş hayvanlardan birisi göğsüne tekme attı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan şahıs hayati tehlikesi bulunması üzerine Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

(MMY-BÖ)



- Kontrolden çıkan traktör şarampole uçtu

ÇORUM (İHA) - Çorum’un Bayat ilçesinde kontrolden çıkan traktörün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İshaklı köyünden Kuruçay köyü istikametine seyir halinde olan R.G. yönetimindeki 19 PC 331 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktör sürücü ve yanında bulunan R.Y. yaralandı. Durumu olan traktör sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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