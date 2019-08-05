0553 313 94 23

Çorum’daki yangında yaralar sarılmaya başlandı

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin yandığı yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:55
Çorum’daki yangında yaralar sarılmaya başlandı

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde 7 evin yandığı yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı.


İlçeye bağlı Sorkun köyünde dün belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış, yangında 7 ev kül olmuştu. Yangının ardından köyde soğutma çalışmaları devam ederken İskilip Belediyesi ve İl Özel idaresine ait iş makineleri tarafından yanan evlerin enkazları kaldırılırken bazı vatandaşların yanan evlerde eşyalarını aradığı gözlendi. Köyde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da hasar tespit çalışması başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı