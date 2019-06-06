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Çorum’daki yangında 4 ev 1 samanlık kullanılamaz hale geldi

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde çıkan yangın kontrol altına alırken yangında 4 ev ile 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.

06 Haziran 2019 Perşembe 23:47
Çorum’daki yangında 4 ev 1 samanlık kullanılamaz hale geldi

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde çıkan yangın kontrol altına alırken yangında 4 ev ile 1 samanlık kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Kuşlar Mahallesi’nde Şakir Doğanay’a ait ot dolu samanlıkta akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarına etkisiyle büyüyen yangın samanlığın bitişiğinde bulunan evlere sıçradı. Samanlıktan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözlerle Tosya’dan ekipler sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler ve köylülerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşamazken Şakir-Cafer Doğanay kardeşler ile Halil ve İlyas Çınar’a ait evler ve 1 adet samanlık kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 23:47
  1. doğa

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