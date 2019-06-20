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Çorum'daki köylülerin oturma eylemi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Üyük köyünü ziyaret ederek içme suyu kaynağının yanına açılan taş ocağının ruhsatının iptal edilmesi için dün Valilik önünde oturma eylemi yapan vatandaşlarla bir araya geldi

20 Haziran 2019 Perşembe 15:37
Çorum'daki köylülerin oturma eylemi

ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Üyük köyünü ziyaret ederek köylerindeki içme suyu kaynağının yanına açılan taş ocağının ruhsatının iptal edilmesini isteyen vatandaşlarla görüştü.

Çiftçi, merkeze bağlı Üyük köyünde içme suyu kaynağının yanına açılan taş ocağının ruhsatının iptal edilmesi için dün Valilik önünde oturma eylemi yapan vatandaşlarla görüşmek için köye gitti. Köy meydanında selamlaştığı vatandaşların taş ocağına ilişkin eleştiri ve taleplerini dinleyen Çiftçi, taş ocağını işleten firma yetkilileriyle de görüştü.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, ilk olarak 2005 yılında açılan taş ocağına Üyük köyü sakinlerinin talebi üzerine İl Özel İdaresince ruhsat verilmediğini söyledi. Firma yetkililerinin konuyu taşıdığı İl İdare Mahkemesi firma lehine karar verince İl Özel İdaresinin de Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunduğunu belirten Çiftçi, "Bölge İdare Mahkemesi de firma lehine karar verince bu kez kararın temyizine başvurduk ancak Bölge İdare Mahkemesinin kararına temyiz kararı çıkana dek uymak durumundayız. Dolayısıyla idare firmanın değil Üyük köylülerinin yanında." dedi.

Çiftçi, köylülerin talebi üzerine firma yetkilileriyle görüşerek temyiz kararı gelene kadar taş ocağında çalışma yapılmaması hususunda ricada bulunacağını kaydetti.

- "Bu kişinin İçişleri Bakanımızla herhangi bir irtibatı yoktur"

Köylülerin "Taş ocağı firmasının Trabzon merkezli ve Bakan Soylu'nun yakını olduğu için işletme ruhsatını kolayca alabildiği" yönündeki iddialarına değinen Çiftçi, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımızın müdahalesiyle bu kişiye ruhsat verildiği yönünde iddialar var. Şerefimle temin ederim ki ben buraya geleli, Çorum'da göreve başlayalı 7 ay gibi bir süre oldu, İçişleri Bakanımız beni bu konuyla ilgili, ruhsatla ilgili, bu kişi ile ilgili arayıp herhangi bir şey söylemedi. Yurdumuzun değişik yerlerinden gelip burada iş yapan insanlar var. Mesela Konyalı olsa benim akrabam olması mı gerekiyor? Konya'da 2 milyon insan yaşıyor. Bunun gibi Trabzon'dan gelen bir kişinin burada ruhsat alması, iş yapması gayet normal. Bu kişinin İçişleri Bakanımızla da herhangi bir irtibatı yoktur. Bu konuyla ilgili İçişleri Bakanımızla bugüne kadar herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Bunun bilinmesinde fayda var. Bunlar çirkin iddialar."

- Valilikten açıklama

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise köylülerin Valilik önünde toplanmasının ardından Vali Yardımcısı Recep Yüksel'in grupla görüşme yaptığı, konunun incelenmesi için ilgili kurumlara talimat verdiği aktarıldı.

Muhtarların vatandaşlarla konuşmalarına rağmen kalabalığın basın eşliğinde beklemeyi sürdürmeleri üzerine Yüksel'in vatandaşlara hitaben, şikayet edilen taş ocağının çalışmasına yönelik uygulanması zorunlu mahkeme kararları varsa muhtarların talep dilekçelerini işleme koyacaklarını, ayrıca gün içinde köye uzmanlarla gidileceğini, Valilik önünde beklemelerine gerek bulunmadığını, beklemek isterlerse de Valilik binası ve bahçesinin kendilerine açık olduğunu belirtip Valilik görevlilerine köylülere çay ve su ikramında bulunmaları talimatını verdiği anlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ardından Alaca ilçesindeki programa katılmak için Valilik önünden ayrılacağı sırada kalabalığın düzensizleşmesi üzerine Yüksel, köylülerle tartışıyor pozisyonuna düşmemek için aracına yöneldiğinde köylülerden yuhalama sesleri işitilmiştir. Buna rağmen köylülerin bir süre daha Valilik girişinde beklemelerine müdahale edilmemiş, onlara Valilik görevlilerince su ikram edilmiştir. İzah edilen olay akışının hilafına, basın yayın organlarında söz konusu taş ocağı işletmecisinin akraba oldukları iddiasıyla İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile ilişkilendirilmesi, işletmecinin avukatlığını yapan kişinin Çorum eski il başkanının kızı olduğu iddiasıyla AK Parti ile irtibatlandırılması basın etik ilkelerine uymamakta, gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktan ibarettir."

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:37
  1. Çorum
  2. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi
  3. Taş ocağı
  4. Üyük Köyü

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