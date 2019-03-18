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Çorum’daki arazi toplulaştırma çalışmaları

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Çatak köyünde toplulaştırma sonrası arazi sahipleri yeni tapularına kavuştu.

18 Mart 2019 Pazartesi 19:32
Çorum’daki arazi toplulaştırma çalışmaları

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Çatak köyünde toplulaştırma sonrası arazi sahipleri yeni tapularına kavuştu.


Tapu dağıtım töreninde konuşan DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Sadettin Ceylan, kırsalda yaşayan çiftçilerin gelir seviyesini artırmak için çalışmaların devam edeceğini söyledi.


Alaca ilçesinde 13 köy ve 3 mahallede toplulaştırma çalışması yaptıklarını açıklayan Ceylan, “Projeyi 2012 yılında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden devraldık. Toplulaştırma çalışmalarını bünyemize aldıktan sonra 2018 yılında Alaca’da çalışmalara hız verdik. Çatak köyünde 904 hektar alanda 848 parselde toplulaştırma çalışmasını bitirdik. Alaca’da oran küçük gibi gözükse de büyük bir başarı”


Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül de, toplulaştırma ile birlikte yeni tarım alanlarının yaşanan sosyal problemlerinde çözüme kavuştuğunu belirtti. Başkan Gül, bu sayede araziler tarıma elverişli hale gelirken, harcamalar tasarruf sağlandığına dikkat çekti.


AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, çiftçilerimizin gelirlerini artırmak için devletin bir dizi tedbirler aldığını, bu tedbirlerinden birisinin de arazi toplulaştırması olduğunu hatırlattı.


Türkiye’nin tarım ülkesi olduğunu kaydeden milletvekili Kavuncu, “Ürün çeşitliliğini artırmak çok sayıda yatırım yapıldı. Çay akarken biz bakmayacağız. Bu yatırımlar devam edecek” ifadelerini kullandı.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de,şuanda 4 köy ve 1 mahalle toplulaştırma çalışması sonrası arazi sahiplerinin tapularının hazır hale geldiğini açıklayarak, “Çatak köyünün 923 hektardan 904 hektarı toplulaştırılmış durumda. Bu çalışmalar sırasında yüzde 10 kesinti yapılacakken yüzde 5 yapılmış. Mevcut arazi büyüklüğü 10 dekardan 15 dekara çıkmış. Parçalı arazilerde çalışmak, ekimini yapmak, hasadını yapmak kolay değil. Hayırlı olsun” diye konuştu.


Konuşmaların ardından arazi sahiplerine tapuları protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 19:32
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