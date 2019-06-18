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Çorum'da yıldırım isabet eden yaşlı adam öldü

18 Haziran 2019 Salı 14:59
Çorum'da yıldırım isabet eden yaşlı adam öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Aydın köyü Seki Mahallesi'nde ot biçerken yağmura yakalanan Ahmet Karakaş (79), sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.

Karakaş, ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Vatandaşlar tarafından bulunan Ahmet Karakaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:59
  1. Çorum
  2. Osmancık
  3. yıldırım düşmesi

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