Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum 8 ocak salı kar tatili son dakika

Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu illerden biri de Çorum oldu. Çorum Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarın 8 ocak salı okulların tatil edilip edilmediğine yönelik açıklama yaptı.

Çorum - Sungurlu'da yarın okullar tatil mi?

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.