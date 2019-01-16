Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum 17 Ocak Perşembe kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Çorum da var. Çorum'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Öğrenci ve veliler Çorum'da okullar yarın tatil mi? Çorum'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Çorum'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Çorum'da okullar yarın tatil mi?

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.