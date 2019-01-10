Çorum’da yarın okullar tatil mi? Çorum 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Çorum’da var. Çorum’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Çorum’da okullar yarın da tatil mi? Çorum’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Çorum’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Çorum saatlik hava durumu

Çorum’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Çorum’da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Çorum Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Çorum Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Çorum’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Çorum Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.