Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum 9 Ocak çarşamba tatil mi son dakika

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar 9 Ocak günü tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Kar yağışı tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Çorum da yerini aldı. Çorum'da kar yağışının etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Çorum'da okullar yarın tatil mi? Çorum'da okullar 9 ocak çarşamba günü tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. İşte yanıtı...

Çorum'da yarın (9 Ocak çarşamba) okullar tatil mi?

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sungurlu'da temel ve orta öğretim okullarında yarın tatil edilmiştir. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz. Kitap okuma bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan bana gönderenlere kitap hediye edeceğim" dedi.