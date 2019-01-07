Çorum'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Uğurludağ ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü, annesi, babası ve babaannesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzgeç Mahallesi Başkışla mevkisinde Dursun Bıdak'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sırasında eşi Nurhan Bıdak ile evin dışındaki ahırda bulunan Dursun Bıdak, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Bıdak çifti, yanan evden çıkamayan 3 yaşındaki çocukları oğlu Muhammed Ali ile anneleri Döne Budak'ı kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Yaşlı kadını evden dışarı çıkaran Budak çifti, çocuklarını kurtarmayı başaramadı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından küçük çocuğun cesedine ulaşıldı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Uğurludağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Vücutlarında yanıklar oluşan Dursun, Nurhan ve Döne Bıdak, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dursun Bıdak, ilk müdahalesinin ardından Ankara, Döne Bıdak ise Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.