0553 313 94 23

Çorum’da vektörel mücadelede yoğun mesai

Çorum Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmeleri amacıyla birçok alanda ilaçlama halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

07 Haziran 2019 Cuma 18:04
Çorum’da vektörel mücadelede yoğun mesai

Çorum Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmeleri amacıyla birçok alanda ilaçlama halk sağlığını tehdit eden karasinek, sivrisinek gibi vektör canlılara karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vektörel mücadele kapsamında Ocak ayı itibariyle saha da tespit çalışmalarına başladı. Bu kapsam da 206 karasinek ve 30 sivrisinek üreme alanları tespit çalışması yapıldı. Tespiti yapılan alanlarda larva mücadelesi gerçekleştirildi.


Şehrimizin daha yaşanılabilir hala getirmek için çalışmalar yürütüyoruz diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın,şehir merkezinde Haziran ayı itibariyle uçkun mücadele kapsamında 2 ulv aracı haftalık program dahilinde 15 Mahalle, 337 Cadde, 2 bin 376 Sokakta ve 2 elektrikli bisiklet ile şehir merkezinde bulunan çöp konteynırlarına ekiplerimiz tarafından vektörle mücadele çalışması yapılmaktır. Ramazan bayramında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını yapmaları için gerekli önemleri aldık ve bir sıkıntı olmadan çalışmalarımızı tamamladık" dedi.


Belediye Başkanı Aşgın, "Belediyemiz haftanın 7 günü şehrimizde bulunan tüm cadde ve sokaklarımızın tamamında program dahilinde vektörel mücadele çalışması yapılmaktadır. Ayrıca kene ile ilgili olarak şehir merkezimizdeki mücadele de gerekli önlemler kapsamında çalışmalar titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın piknik alanlarında veya parklarda kene gördüklerinde haftanın 7 günü bizlere ulaşarak şikayetlerini bildirebilirler. Ekiplerimiz anında yerinde inceleme yaparak tespit edilen tür hakkında gerekli mücadele yöntemlerini gerçekleştirmektedirler. Bazı sosyal medya hesapları ve internet haber sitelerinde kene görüldüğüne dair paylaşımların yapıldığı Sıklık Tabiat Parkında ekiplerimiz gerekli mücadele çalışmaları yapmıştır. Vatandaşlarımızdan istirhamımız uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmalarıdır. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek kişiler tarafından böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürmeleri veya elbiselerine emdirerek kullanmaları, kenelerin bir kaç saat vücuda yaklaşmalarını engellemektedir. Diğer yandan, kenelerin bulunabileceği yerlerde veya piknik alanlarında, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli. Pantolonlar çoraplarının içine sokulmalı, kapalı ayakkabılar giyilmelidir ve açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştıracağından tercih edilmelidir. Kene yapışması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir" şeklinde.


Vektörle mücadele konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Aşgın, “Halk sağlığını tehdit eden vektör canlılarla olan mücadelemizde vatandaşlarımızdan evsel atıklarını açık halde boş alanlara atmak yerine poşetlenmiş ve ağzı kapalı halde konteynırlara atmalarını ve çöp konteynırlarının kapaklarını kapalı tutmalarını istiyoruz. Vatandaşların daha rahat ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları belirli bir takvim dahilinde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 18:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu hafta en çok borsa kazandırdı
    1. Bu hafta en çok borsa kazandırdı
    2. 3x3 basketbolda genç milliler dünya..
    3. "Gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının..
    4. Abdullah Avcı, Real Madrid'in..
    5. Times Meydanı'nda bombalı saldırı..
    6. Rize Valisi Kemal Çeber, Güneysu..
    7. Putin'den Türkiye-Rusya iş birliğine..
    8. Tamzara’da organik pazar sezonu açıldı
    9. İzmir’de 75 kaçak göçmen yakalandı
    10. 18 yaşındaki genç serinlemek isterken..
    11. Otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı
    12. "Bakanlığa geldiğimden itibaren bu..
    13. Başpehlivanlar Sorgun’da er meydanına..
    14. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    15. Şaşırtan görüntü: Domuzlar plaja indi!
    16. Ömrünün 40 yılını geçirdiği otobüste..
    17. İzmir’de trafiğe havadan denetim
    18. Muz lekesi nasıl çıkar?
    19. O davet Türkiye düşmanlarını rahatsız..
    20. Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35..
    21. Borsa günü yükselişle tamamladı
    22. Ece Seçkin kimdir? Kaç yaşında ve..
    23. (Düzeltme) Tarım aracı takla atıp yol..
    24. Konya’da trafik kazası: 2 yaralı
    25. TÜGVA yaz okulu kayıt | TÜGVA yaz..
    26. Bıçaklı saldırıya uğrayan muhtar ağır..
    27. Çorum’da vektörel mücadelede yoğun..
    28. Ağır bilanço: 65 ölü!
    29. Benzin ve motorine ne kadar indirim..
    30. "Acil durum" yetkisinde Suudi..
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!
    Yıldırım ile İmamoğlu'nun çıkacağı kanal belli oldu!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem