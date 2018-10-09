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Çorum'da uzman çavuş avda hayatını kaybetti

Dodurga ilçesinde domuz avına çıkan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şahin, tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

09 Ekim 2018 Salı 14:03
Çorum'da uzman çavuş avda hayatını kaybetti

Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan Mustafa Şahin (29), iznini geçirmek üzere Dodurga ilçesine bağlı Dikenli köyüne geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla gece saatlerinde Soğukçeşme mevkisinde domuz avına çıkan Şahin, burada tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, daha sonra otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:03
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