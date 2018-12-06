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Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:49
Çorum'da uyuşturucu operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla E.E, Y.E.Ç, E.L.E, M.K.B, N.A, N.H, O.D. ve B.D, çeşitli adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap, bir miktar esrar, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 725 lira, kurusıkı tabanca ile bıçak bulundu.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.H. ve B.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:49
  1. Çorum
  2. sokak satıcıları
  3. uyuşturucu operasyonu

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