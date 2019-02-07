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Çorum'da uyuşturucu operasyonları

İl genelindeki operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı

07 Şubat 2019 Perşembe 17:31
Çorum'da uyuşturucu operasyonları

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği belirlenen S.İ'yi takibe alan ekipler, şehirler arası otobüs terminalinde operasyon yaptı.

Otobüsten indikten sonra polis ekiplerini görünce kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan S.İ'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş iki ayrı poşet içinde 115 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezindeki muhtelif bölgeler ile Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ise 62 uyuşturucu hap, 4 fişek skunk, 8 gram eroin, 3 gram esrar, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 2 bin 960 lira ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla salıverildi.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:31
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