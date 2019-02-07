Çorum'da uyuşturucu operasyonları İl genelindeki operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il genelinde operasyon düzenledi.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği belirlenen S.İ'yi takibe alan ekipler, şehirler arası otobüs terminalinde operasyon yaptı. Otobüsten indikten sonra polis ekiplerini görünce kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan S.İ'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş iki ayrı poşet içinde 115 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kent merkezindeki muhtelif bölgeler ile Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ise 62 uyuşturucu hap, 4 fişek skunk, 8 gram eroin, 3 gram esrar, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 2 bin 960 lira ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla salıverildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.