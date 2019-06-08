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Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde karpuz tarlasına çalışmak için giden köylülerin bulunduğu traktör virajı alamayarak devrildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:04
Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyünde karpuz tarlasına çalışmak için giden köylülerin bulunduğu traktör virajı alamayarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde S.S. (69), R.S. (64), ve M.Ş. (48) karpuz tarlasında çalışmak üzere M.S. yönetimindeki 19 HD 429 plakalı traktöre binerek yola çıktı. Bir müddet sonra traktör seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi.


Kazada sürücü M.S. ile R.S. ve M.Ş. yaralandı. S.S. ise olay anında traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın duyulması üzerine olay yerine Kargı, Hacıhamza ve Osmancık’tan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:04
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