0553 313 94 23

Çorum’da sokak hayvanları klimalı konteynırlarda serinliyor

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri devam eden köpekler yazın sıcak günlerinde klimalar sayesinde rahat nefes alıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
Çorum’da sokak hayvanları klimalı konteynırlarda serinliyor

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri devam eden köpekler yazın sıcak günlerinde klimalar sayesinde rahat nefes alıyor.


Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tedavileri yapılması için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen sokak hayvanları tedavilerinin ardından alındıkları yere geri bırakılıyor. Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın müdürlük bünyesinde yer alan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yer alan kafeslerin içerisindeki klimaların hayvanları yazın sıcaktan kışın ise soğuktan koruduğunu dile getirdi.


Merkezde kedi ve köpeklerin dışında birçok hayvanın yer aldığını belirten Kalın vatandaşların mesai saatleri içerisinde Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezebileceklerini ifade etti.


Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Kalın “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde sokak hayvanlarımızın tedavi ve rehabilitelerini sağlıyoruz. Sokak hayvanlarının yanı sıra yaralanan yabani hayvanların da tedavileri merkezimizde yapılıyor. Hafta içerisinde mesai saatlerinde açık olan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini vatandaşlarımız ziyaret edebilir ve kedi yada köpekleri sahiplenebilirler. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri devam eden köpekler yazın sıcak geçtiği şu günlerde klimalar sayesinde serinleyebiliyor. Kışın ise klimalar sayesinde soğuklardan korunuyorlar. Daha önceden de belirttiğim gibi buranın bir barınak olmadığını sadece hayvanların tedavilerinin yapıldığını ve daha sonra yaşam alanlarına geri bırakıldığını belirtmek isterim. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin bir bölümünü ise ailelerin gelip dolaşabileceği küçük bir hayvanat bahçesine çevirdik. Burada tavşanların yanı sıra tavus kuşu, güvercin, karaca, ördek, kaz, hindi, şahin, İran tavuğu, leylek, koyun, eşek gibi hayvanlar bulunuyor. Piknik için Bahabey Çamlığına gelen aileler, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize gelerek çocukları ile birlikte gönül rahatlığı ile gezebilirler” ifadelerini


kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması
    1. Bakan Çavuşoğlu’ndan Kıbrıs açıklaması
    2. İmran Han Malezya BaşbakanıMahathir..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Büyükşehir, Şanlıurfa’ya yeni..
    5. Merkez Bankası'ndan swap adımı
    6. Merkez Bankası'ndan kritik TL hamlesi
    7. İki kız kardeş suçüstü enselendi
    8. Kaybolan engelli çocuğun cesedine..
    9. Japonya'da prototip uçan otomobil..
    10. Amerika ile 'Güvenli Bölge'ye yönelik..
    11. Genç kızın öldüğü motosiklet kazası..
    12. İsrail, Filistin köyü Arakib'i..
    13. ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi..
    14. Tren içinde kobra yılanı yavruları..
    15. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    16. Beşiktaş'ta Gökhan ameliyat oldu
    17. Antalya’da hayvan pazarında..
    18. Belediyeden kurban pazarına ücretsiz..
    19. Sırt çantasına gizlediği uyuşturucu..
    20. Vladimir Putin'den korkutan açıklama:..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır