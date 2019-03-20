Çorum'da silahlı kuyumcu soygunu

Çorum'un Bayat ilçesindeki bir kuyumcudan maskeli ve silahlı 3 kişi tarafından yaklaşık 1,5 kilogram altın çalındı, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Beyazıt Caddesi'nde Asım Tuna'ya ait kuyumcuya giren maskeli ve silahlı 3 kişi, Tuna ve iş yerinde çalışan diğer kişiyi etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları alarak otomobille kaçtı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüphelilerin otomobille kaçtıkları güzergahı takip eden polis, kaza yapan şüphelilerden birini yakaladı.

Ormanlık araziye kaçan iki şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalınan altınların ise kaçan şüphelilerde olduğu sanılıyor.

İş yeri sahibi Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah iş yerini açtıktan bir süre sonra dükkana 3 kişinin girdiğini belirterek, "Siyah elbiseleri vardı, maskeli ve şapkalılardı. İlk girenin elinde uzun namlulu silaha benzettiğim bir şey vardı. Bana hemen 'Yere yat, dediklerimi yapın' dedi. Ben de yere yattım, dikkatli bakamadım. Daha sonra bilezikleri alıp gittiler." diye konuştu.

Tuna, birkaç dakika süren soygunda 1,5 kilogram altınının çalındığını tahmin ettiklerini dile getirerek, "Bayat'ın bir dağ köyü tarafına doğru kaçıyorlarmış. Kaza yapmışlar ve birisi yakalanmış. Önce Allah'a sonra güvenlik güçlerimize güveniyoruz." dedi.

- Soygun anı güvenlik kamerasında

Kuyumcuda yaşanan soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, dükkana giren şüphelilerden birinin elindeki uzun namlulu silaha benzeyen bir şeyi Tuna'ya doğrultması, diğer iki şüphelinin de iş yerindeki çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrindeki altınları sırt çantasına doldurması yer alıyor.

Yaklaşık 1,5 dakika iş yerinde kalan soyguncuların daha sonra hızla dükkandan uzaklaştıkları görülüyor.