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Çorum’da silahlı kuyumcu soygunu

Çorum’un Bayat ilçesinde bir kuyumcu dükkanı silahlı 3 kişi tarafından soyuldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
Çorum’da silahlı kuyumcu soygunu

Çorum’un Bayat ilçesinde bir kuyumcu dükkanı silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Dükkan sahibini ve çalışanları silahla etkisiz hale getirip vitrindeki altınları alarak kaçan soyguncular kaza yapınca zanlılardan biri yakalandı.


Olay, saat 08.00 sıralarında Beyazıt Caddesi üzerinde Asım Tuna’ya ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzleri kapalı 3 kişi, kuyumcu dükkanına gelerek silah zoruyla dükkan sahibi Asım Tuna’yı etkisiz hale getirdiler. Daha sonra dükkanın vitrininde bulunan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altınları alan 3 soyguncu, olay yerinden geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. Kuyumcunun soygunu güvenlik kuvvetlerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Dükkanda güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Bindikleri araçla Kunduzlu köyü istikametine kaçan soyguncuların içinde bulundu araç, ilçe çıkışında trafik kazası yaptı. Geçirdikleri kazanın ardından yoldan geçen bir aracı durduran 2 soyguncu çalınan altınlarla birlikte olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan bir soyguncu ise kendilerini takip eden güvenlik güçleri tarafından yakalandı.


Polis ve jandarma ekipleri kaçan 2 soyguncunun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
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