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Çorum’da orman yangını; 2 hektar alan kül oldu

Çorum’un Kargı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan küle döndü.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:39
Çorum’da orman yangını; 2 hektar alan kül oldu

Çorum’un Kargı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar ormanlık alan küle döndü. Yangının büyümesini erken müdahale önledi.


Kargı ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Sinanözü köyünde saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Köye çok yakın mesafede başlayan yangını köylüler gördü. Çıkan yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldıktan sonra itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Yangının ihbar edilmesiyle birlikte olay yerine Kargı Orman İşletme Müdürlüğü, Kargı Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiyeleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangın genişlemeden kontrol altına aldı.


Kargı Kaymakamı Hasan Taş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen’de yangın alanına gelerek çalışmalar hakkında Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar’dan bilgi aldı.


Köy sakinlerinden Feyzullah Sakaoğlu, köydeki bağrışmaları duyarak yangından haberi olduğunu belirterek, "Oturuyordum birden dışarıdan gelen bağrışmaları duydum. Seslerin nereden geldiğini merak ederek dışarı çıktım, baktım ki orman yanıyor. Her yer tutuşmuş. Sonra tüm köylüler koşarak yangın alanına geldik. Büyük bir mücadeleyle gerekli önlemleri aldık ve yangının önünü kestik. Allah arkadaşlardan razı olsun. Biraz gevşek davransak her yer yanabilirdi’’ diye konuştu.


Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar’ın olay yerinden bizzat yönettiği yangının etrafı kısa sürede çevrilerek, yangının daha da genişlemesi önlendi. Kısa sürede daraltılan yangın alanı tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.


Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar çıkan yangında 2 hektar alanın yanarak zarar gördüğünü söyledi.


Olay yerinde tedbir amaçlı ambulans ve AFAD ekipleri hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 20:39
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