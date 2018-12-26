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Çorum'da okullara kar tatili

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:02
Çorum'da okullara kar tatili

ÇORUM (AA) - Çorum'da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için kent merkezindeki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip, Mecitözü, Alaca, Uğurludağ, Oğuzlar ve Laçin ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği duyurulmuştu.




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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:02
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