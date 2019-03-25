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Çorum’da okul servis araçları denetlendi

Çorum Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon öğrenci servisleri denetledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:50
Çorum’da okul servis araçları denetlendi

Çorum Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon öğrenci servisleri denetledi.


Öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri görülen araç sürücülerine eksiklerinin giderilmesi için süre verildi.


Denetimlerin öğrencilerin evlerine ve okullarına güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşmaları için yapıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Her eğitim öğretim sezonunda Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de dahil olduğu komisyon tarafından denetimler yapılıyor. Verilen süre içerisinde eksiklerini gidermeyen sürücülere para cezası uygulanıyor " dedi.


Turan Candan, “Her eğitim öğretim sezonunda en az iki kez denetleme yapıyoruz. Bu denetimleri İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyemize bağlı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün de içerisinde bulunduğu komisyon gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerdeki amaç öğrencilerimizin okullarına ve evlerine tamamen güven ve huzur içerisinde ulaşmasıdır. Okul servisleri denetim formu kriterlerine göre öğrenciler için emniyet kemeri, araçların bakım ve temizliği, güvenlik sistemi, araç muayeneleri ve yönetmeliklere uyup uymadıklarını kontrol ediyoruz. Öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:50
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