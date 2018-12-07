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Çorum'da öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası

Öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

07 Aralık 2018 Cuma 15:44
Çorum'da öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir öğretmenin, görev yaptığı okulda öğrencisini darbettiği öne sürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi C.E'nin ailesi, rehber öğretmeni M.A'nın çocuklarını darbettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

Ailenin şikayeti üzerine emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Anne Pembe E, AA muhabirine, gerekli kurumlara şikayette bulunduklarını, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Oğlunun daha önce geçirdiği bir kaza nedeniyle 5 kez ameliyat olduğunu dile getiren Pembe E, "Okullar açıldığında raporunu müdüre götürdük. Kendisinin koruyup kollanması gerektiğini söyledik. Okulda bir öğretmen sınıfta yerini değiştirmiş. Oğlum da kabul etmeyince rehber öğretmenin yanına gönderiliyor. Rehber öğretmeni de bunu görür görmez hakaretler ederek darbetmiş. Tekme tokat girişmiş. Kafasını şişirmiş, omzuna, bacağına vurmuş. Eve gelince durumu bana anlattı. Biz de rapor aldık, şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.

Pembe E, aynı öğretmenin daha önce de 6-7 kez oğlunu darbettiğini öğrendiklerini öne sürdü.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:44
  1. Çorum
  2. Darbedilen Öğrenci
  3. okulda darp

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