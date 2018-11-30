Çorum'da marketteki hırsızlık güvenlik kamerasında

ÇORUM (AA) - Çorum'da marketten sigara, kuru yemiş ve çikolata hırsızlığı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sabah saatlerinde Kale Mahallesi'ndeki iş yerine gelen Erdal Kaya, kapının levyeyle açıldığını, sigara, kuru yemiş ve çikolataların çalındığını fark etti.

Kaya'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlarda marketin önüne gülen 3 şüphelinin kapıyı levye yardımıyla açmaları, karanlıkta cep telefonlarının ışığıyla rafları kontrol etmeleri ve çaldıkları ürünleri sırt çantalarına doldurup kaçmaları yer alıyor.

Market sahibi Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınanların değerinin yaklaşık 6 bin lira olduğunu söyledi.

