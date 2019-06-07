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Çorum'da korkutan yangın... 6 ev kül oldu

Çorum'da korku dolu anlar yaşandı. İskilip ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

07 Haziran 2019 Cuma 06:08
Çorum'da korkutan yangın... 6 ev kül oldu

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Sarıkavak köyünün Kuşlar Mahallesi'ndeki bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki evlere sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İskilip ve Tosya belediyeleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler gönderildi.

Ekipler, alevlerin diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Köylülerin de ekiplerin çalışmalarına destek verdiği yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 05:17
  1. çorum
  2. sarıkavak
  3. iskilip

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