Çorum'da kesin aday listesi açıklandı Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Çorum'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Çorum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın Alaca: Halil İbrahim Şaltu Bayat: Ekrem Ünlü Boğazkale: Osman Tangazoğlu Dodurga: Mustafa Aydın İskilip: Recep Çatma Laçin: İdris Görükmez Kargı: Zeki Şen Mecitözü: Ergün Coşkun Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım Ortaköy: Taner İsbir Osmancık: Recep Cıplak Sungurlu: İlyas Özkan Uğurludağ: Remzi Torun Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik





- Cumhuriyet Halk Partisi Çorum merkez: Özgür Kılıç Alaca: Sedat Genç Kargı: Kemal Dümenci Mecitözü: Veli Aylar Oğuzlar: Orhan Ateş Ortaköy: Muzaffer Tüzün Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca





- Milliyetçi Hareket Partisi Çorum merkez: Kenan Şahin Alaca: Sacit Kağızman Bayat: Şaban Çakır Boğazkale: Mesut Ocaklı Dodurga: Dilaver Akbaş İskilip: Ali Sülük Laçin: Ünal Gevşek Kargı: Recep Bolpaça Mecitözü: Emin Söğütcü Oğuzlar: Oğuz Hantal Ortaköy: Necip Erdemirci Osmancık: Ahmet Gelgör, Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu Uğurludağ: Zeki İpek Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy





- İYİ Parti Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu Alaca: Serdar Coşkun Bayat: Yaşar Kılıç Boğazkale: Kürşat Aşık Dodurga: Bekir Akman İskilip: Muhsin Kocasaraç Laçin: Mehmer Akif Kantemir Kargı: Kemal Zincirli Mecitözü: Bülent Bora Baltacı Osmancık: Mahmut Özhan Arslan Sungurlu: Abdulkadir Şahiner Uğurludağ: Orhan Torun - Saadet Partisi Çorum merkez: Kemal Kurt Alaca: Mustafa Kütük Bayat: Emrah Öztekin Boğazkale: Musa Tök Dodurga: Ahmet Kellerbağı İskilip: Hasan Mert Laçin: Dursun Seyhan Kargı: Abdurrahim Kalyon Mecitözü: Ömer Koçak Oğuzlar: Mahmut Bulut Ortaköy: Adem Kayar Osmancık: Alaattin Uğur Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu Uğurludağ: Vahit Arık Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın - Bağımsız Türkiye Partisi Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık Alaca: Şaban Demir Bayat: Halis Dilmeç Boğazkale: Müyesser Tomruk Dodurga: Seyfullah Karbulut İskilip: Hasan Hüseyin Afşar Laçin: Recep Erdoğan Kargı: Nejla Tanık Mecitözü: Satı Afşar Oğuzlar: Enver Birinci Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu Osmancık: Abdullah Şahin Sungurlu: Ali Kiremitçi Uğurludağ: Ahmet Karagöz - Türkiye Komünist Partisi Çorum merkez: Devrim Koçak - Vatan Partisi Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu - Demokratik Sol Parti Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş - Bağımsız Çorum merkez: Murat Kırcı

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