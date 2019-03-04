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Çorum'da kesin aday listesi açıklandı

Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:12
Çorum'da kesin aday listesi açıklandı

Çorum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Çorum'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Çorum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Çorum merkez: Halil İbrahim Aşgın

Alaca: Halil İbrahim Şaltu

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Mustafa Aydın

İskilip: Recep Çatma

Laçin: İdris Görükmez

Kargı: Zeki Şen

Mecitözü: Ergün Coşkun

Oğuzlar: Muzaffer Yıldırım

Ortaköy: Taner İsbir

Osmancık: Recep Cıplak

Sungurlu: İlyas Özkan

Uğurludağ: Remzi Torun

Merkez Düvenci Beldesi: Necmettin Yalçın

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Mehmet Çelik


- Cumhuriyet Halk Partisi

Çorum merkez: Özgür Kılıç

Alaca: Sedat Genç

Kargı: Kemal Dümenci

Mecitözü: Veli Aylar

Oğuzlar: Orhan Ateş

Ortaköy: Muzaffer Tüzün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Dursun Uzunca


- Milliyetçi Hareket Partisi

Çorum merkez: Kenan Şahin

Alaca: Sacit Kağızman

Bayat: Şaban Çakır

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: Dilaver Akbaş

İskilip: Ali Sülük

Laçin: Ünal Gevşek

Kargı: Recep Bolpaça

Mecitözü: Emin Söğütcü

Oğuzlar: Oğuz Hantal

Ortaköy: Necip Erdemirci

Osmancık: Ahmet Gelgör,

Sungurlu: Şaban Köyhanoğlu

Uğurludağ: Zeki İpek

Merkez Düvenci Beldesi: Arif Aksoy


- İYİ Parti

Çorum merkez: Bilgi Terlemezoğlu

Alaca: Serdar Coşkun

Bayat: Yaşar Kılıç

Boğazkale: Kürşat Aşık

Dodurga: Bekir Akman

İskilip: Muhsin Kocasaraç

Laçin: Mehmer Akif Kantemir

Kargı: Kemal Zincirli

Mecitözü: Bülent Bora Baltacı

Osmancık: Mahmut Özhan Arslan

Sungurlu: Abdulkadir Şahiner

Uğurludağ: Orhan Torun

 

- Saadet Partisi

Çorum merkez: Kemal Kurt

Alaca: Mustafa Kütük

Bayat: Emrah Öztekin

Boğazkale: Musa Tök

Dodurga: Ahmet Kellerbağı

İskilip: Hasan Mert

Laçin: Dursun Seyhan

Kargı: Abdurrahim Kalyon

Mecitözü: Ömer Koçak

Oğuzlar: Mahmut Bulut

Ortaköy: Adem Kayar

Osmancık: Alaattin Uğur

Sungurlu: Neşet Çeşitcioğlu

Uğurludağ: Vahit Arık

Merkez Düvenci Beldesi: Eyyup Ergün

Ortaköy ilçesi Aşdavul Beldesi: Seyit Ahmet Aydın

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Çorum merkez: Mehmet Ali Tanık

Alaca: Şaban Demir

Bayat: Halis Dilmeç

Boğazkale: Müyesser Tomruk

Dodurga: Seyfullah Karbulut

İskilip: Hasan Hüseyin Afşar

Laçin: Recep Erdoğan

Kargı: Nejla Tanık

Mecitözü: Satı Afşar

Oğuzlar: Enver Birinci

Ortaköy: Ömer Sarıalioğlu

Osmancık: Abdullah Şahin

Sungurlu: Ali Kiremitçi

Uğurludağ: Ahmet Karagöz

 

- Türkiye Komünist Partisi

Çorum merkez: Devrim Koçak

 

- Vatan Partisi

Çorum merkez: Ahmet Rasim Burhanoğlu

 

- Demokratik Sol Parti

Çorum merkez: Ahmet Hidayet Bektaş

 

- Bağımsız

Çorum merkez: Murat Kırcı

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:12
  1. Aydın
  2. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri
  3. Çorum
  4. kesin aday listeleri

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