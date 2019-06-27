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Çorum’da kaldırım işgali önlenecek

Çorum’da yayaların ulaşımını güçleştiren kaldırım işgalini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 19:48
Çorum’da kaldırım işgali önlenecek

Çorum’da yayaların ulaşımını güçleştiren kaldırım işgalini önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.


Çorum Belediyesince, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (ÇESOB) desteğiyle başlatılacak çalışmada yaya ulaşımının önündeki engellerin kaldırılması hedefleniyor. Şehrin cadde ve sokaklarında kahvehane, kıraathane, kafe ve manav gibi işletmelerin kaldırımlarda yaptığı işgaller sona erecek.


Belediyeye bu konuyla alakalı gelen yoğun şikayetler doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu işgalleri zabıta ekiplerimizle halledebilirdik, fakat ben şunu istiyorum; bu işi hep birlikte esnaf kardeşlerimizle el birliği halledelim. Ben biliyorum ki bizim esnafımız her şeyden önce bu şehre, şehrimizin güzide insanlarına saygıda kusur etmez. Bu sebeple bütün esnaf kardeşlerimden bu çağrıya uyarak kaldırım işgallerini kendiliğinden bitirmelerini istiyorum” dedi.



’Destek veren herkese teşekkür ederim’


Bu konuyla alakalı bize desteklerini esirgemeyen ve basın yoluyla açıklamalarda bulunarak şehrimiz ve hemşehrilerimiz menfaatine olacak bu kararda bizlere destek veren Ticaret Sanayi Odamıza, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Odasına, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odamıza en kalbi şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.



’Amacımız kimsenin ekmeğiyle oynamak değil’


Kendisininde esnaf çocuğu olduğunu hatırlatan H.İbrahim Aşkın, "Uzun yıllar esnaflık yaptım. Esnafın çektiği sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bu noktada amacımız esnafımızın kazancı ile oynamak değil, bir hakkı teslim etmektir. Zira kaldırımlar yayalarındır. Biz göreve gelirken bu şehirde her kesimin istek ve taleplerine eğileceğiz, sorunlarını çözeceğiz diye söz verdik. Ne yazık ki bu işgaller nahoş bir durum arz etmektedir. Bu konuda belediyemize gelmiş yüzlerce şikayet mevcut. Belediye olarak bu kadar yoğun şikayet gelen bir konu karşısında duyarsız kalamayız, gereğini yapmakla yükümlüyüz." şeklinde konuştu.



’Esnafımız kendileri bu işgalleri kaldırsın’


Katılımcı yönetim anlayışımız gereği vatandaşlarımızdan gelen bu yöndeki rahatsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla başladığımız bu işi inşallah hep beraber el ele bir çözüme kavuşturacaklarını anlatan Aşkın, "Ben istiyorum ki bu konuyu, her hangi bir tatsızlığa, anlaşmazlığa meydan vermeden güzellikle çözelim. Esnaf kardeşlerimizden ricam şudur: Kaldırım işgali yapan manav, kahvehane, kıraathane, kafe, nalburiye vb. işletmeler bizim müdahalemize gerek kalmadan bu işgallere son versinler." ifadelerini kullandı.



’Önce uyarı sonra ceza’


Kaldırım işgallerinin bitirilmesi konusunda Belediye olarak kararlıyız ve sonuna kadar bu işin takipçisi olacaklarını söyleyen Aşkın, "Önceliğimiz bu işgalleri yapan işletme sahiplerinin kendileri bu işgalleri bitirsin. Aksi takdirde Belediye zabıta ekipleri bu işgalleri yapan işletmelere uyarıda bulunacak, uyarıya rağmen de kaldırmayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlem uygulanacak ve para cezaları kesilecektir. Bu durum ise bizim hiç arzu etmediğimiz bir husustur. " diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 19:48
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