Çorum’da iki tır çarpıştı: 1 ölü Çorum’da bir tırın, önünde seyir halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum’da bir tırın, önünde seyir halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum - Ankara karayolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara yönüne seyir halinde olan

Bayram Özkul (39) yönetimindeki gübre yüklü Tır önünde seyir halindeki 52 LG 176 plakalı sunta yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özkul’un kullandığı tırın kupa kısmı hurdaya döndü. Kazada Tır içerisine sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Talihsiz sürücüsünün cansız bedeni Çorum Belediyesi kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Özkul’un cenazesi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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