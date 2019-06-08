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Çorum'da feci kaza... 3 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. İskilip ilçesinde kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. 

08 Haziran 2019 Cumartesi 06:11
Çorum'da feci kaza... 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, İbik köyünde Galip K. yönetimindeki traktör Semerkaya mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanında bulunan eşi Güllü K. ve oğlu Berkay K. hayatını kaybederken, yeğeni Süleyman K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlilerinin yanı sıra itfaiye ekipleri sevk edildi.

Traktör uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralıdaha fazla video için

Yaklaşık 200 metre aşağıdaki kazazedelere ekipler ulaşamayınca İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedim. Bir süre sonra olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından uçuruma yuvarlanan traktörde bulunan ailenin cesetlerini bulundukları yerden çıkardı. Yaralı Süleyman K. ise olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 06:02
  1. çorum
  2. iskilip
  3. Semerkaya

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