0553 313 94 23

Çorum’da ezana saygısızlığa tepki

Diyanet-Sen Çorum şubesi, Taksim’de ezan okunurken ıslık çalınmasını yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
Çorum’da ezana saygısızlığa tepki

Diyanet-Sen Çorum şubesi, Taksim’de ezan okunurken ıslık çalınmasını yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

 

Hürriyet meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim’de bir araya gelen bir araya gelen kadın grupların, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklarıyla protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza attıklarını söyledi.

 

Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlık olduğunu dile getiren Yıldız, “Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etmek amaçlı bunu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemelidir. Haklarında halkı, kin, nefret ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler mutlaka yapılmalıdır” dedi.

 

Birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj olan ezan sesini protesto etmenin toplumdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu olan dinimiz ve ezan üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalıştığını kaydeden Yıldız, “Milletimiz bu oyunları gayet iyi bilmektedir. Kimse bu oyunlara prim vermemeli, sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağ duyulu davranmaya tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, Hak-Batıl mücadelesinin Hz. Adem, Habil ile Kabil ile başladığını hatırlatarak, kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

 

Firavunlar, Karunlar, Ebu Cehillerin bitmeyeceğini kaydeden Kavuncu, Hz. İbrahimler, Musalar, Selahaddinler Fatihler, Yavuzlar, Abdulhamidler, Recep Tayyip Erdoğan’larında bitmeyeceğini bu mücadelenin sonsuza kadar devam edeceğini kaydetti.

 

Şuur altındaki vatan, millet, ezan düşmanlıkları depreşse de Türk milletinin tarihte bunun en güzel örneklerini gösterdiğini anlatan Kavuncu, “Hiçbir zaman buna müsaade etmeyecek. O bayrak gönderden inmeyecek, ezan sesi kıyamete kadar dinmeyecektir” diye konuştu.

 

Belediye Başkanı Zeki Gül de, ezanların ebedi olarak yurdumuzda inleyeceğini, Kur’an-ı Kerim’in hayat nizamımız olarak devam edeceğini, gelecekteki Hak-Batıl mücadelesinde Allah’ın inananların yanında olacağının altını çizdi.

 

Basın açıklamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:50
  1. Çorum
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Irak'ta teröre karşı zafer tamamlanmış değil"
    1. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    2. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    3. "Kirli siyaset kimseye yaramaz"
    4. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    5. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    6. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    7. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    8. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    9. Beymen, başarılı satış danışmanlarını..
    10. Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi..
    11. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    12. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    13. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    14. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    15. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    16. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    17. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    18. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    19. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin..
    20. Mikro kredi ile üretim yapan kadınlar..
    21. Burhaniye’de araçtan kaçak içki çıktı
    22. ’81 İl 7 Bölge Güzel Şehirler Gelsin..
    23. Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 6..
    24. MHP İl Başkanı Tok, "İstiklal..
    25. Silopi’de su arızaları giderildi
    26. Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi..
    27. Denizli’de jandarma 11 parça tarihi..
    28. Elazığ’da Pulmoner Rehabilitasyon..
    29. ASO Başkanı Özdebir: "4. çeyrekteki..
    30. Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç..
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti