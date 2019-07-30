0553 313 94 23

Çorum'da engelliler için "mor taksi" uygulaması

Engellilerin şehir içi ulaşımını sağlamak amacıyla 4 mor taksi hizmet vermeye başladı- Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın:"Bu uygulamayı Türkiye genelinde bir yönetmeliğe tabi olarak ilk kez uygulayan belediye, Çorum Belediyesidir"

30 Temmuz 2019 Salı 13:59
Çorum'da engelliler için "mor taksi" uygulaması

ÇORUM (AA) - Çorum'da, engellilerin şehir içi ulaşımını sağlamak amacıyla "mor taksi" uygulaması başladı.

4 mor taksinin hizmet vermeye başlaması nedeniyle 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda tanıtım töreni yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, kentteki engelli bireylerin artık özgürce istedikleri yerlere gidebileceğini söyledi.

Belediye Başkan adaylığı sürecinde kendisine gelen taleplerden bir tanesinin de taksilerin engelli bireylerin de kullanımına uygun hale getirilmesi olduğunu belirten Aşgın, "Mayıs ayında, seçildikten bir ay sonra Türkiye'nin ilk engelsiz mor taksi yönetmeliğini hazırlayan il olma şerefine nail olduk. Yani bu uygulamayı Türkiye genelinde bir yönetmeliğe tabi olarak ilk kez uygulayan belediye, Çorum Belediyesidir. Gerçekten Çorum'un dünyanın merkezi olmayı hak ettiğini gösteren bir uygulamadır. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Mor taksi uygulamasına kentteki taksicilerin de sahip çıktığını ifade eden Halil İbrahim Aşgın, şöyle devam etti:

"Yönetmeliğimize 10 tane mor taksi ekledik. Mevcut taksilerden mor taksi uygulamasına geçmek isteyen, yeni bir panelvan araç alıp mor taksiye göre dizayn eden 5 taksicinin geçişlerini ücretsiz ve ihalesiz sağlamaya karar verdik. 10 kontenjanın 5 tanesini bu şekilde, kalan 5 tanesinin de ihtiyaca göre gelecekte ihaleyle alınabileceğine karar verdik. Çorum Taksi, Günaydın Taksi, Kışla Taksi ve Mavral Taksi duraklarında 4 taksicimiz uygulamaya katıldı."

Mor taksilerin normal taksiler gibi hizmet verdiğinin altını çizen Aşgın, "Mor taksilerin diğer taksilerden farkı, engelli kardeşlerimize hizmet verecek dizayna sahip olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz aradığında taksi geliyor, arkasından rampası açılıyor ve engelli kardeşimiz tekerlekli sandalyesiyle aracın içine biniyor. Bu şartlarda engelli kardeşimiz istediği yere gidiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de engellilere yönelik çalışmaların "AK Parti'den önce" ve "AK Parti'den sonra" şeklinde 2'ye ayrılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, şunları kaydetti:

"Geçmişte yapılan çok güzel hizmetler var. Biz de üzerine yenilerini eklemeye çalışıyoruz. Sosyal tesislerimizi engelli kardeşlerimizin yaz döneminde eğitimlerinde kullanılmasını sağlayacağız. Ayrıca kentimizde bir engelsiz kafe ve bir de engelsiz park inşa edeceğiz. Ülkemizde engellilere yönelik çalışmaları 'AK Parti'den önce' ve 'AK Parti'den sonra' diye 2'ye ayırmak gerekiyor. Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok çalışmayı hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu yolu onlar bize açtı, biz de bu yolda yürümeye devam edeceğiz."

Aşgın, mor taksi uygulamasına katılan taksicilere günün anısına Saat Kulesi maketi hediye etti.

Konuşmaların ardından törene katılan engelli bireyler mor taksilere binerek şehir turu attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:59
  1. Çorum
  2. Çorum Belediyesi
  3. Engelsiz taksi
  4. Mor Taksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayanlardan Özgecan Kültür Merkezi’ne yoğun ilgi
    1. Bayanlardan Özgecan Kültür Merkezi’ne..
    2. UEDAŞ’tan Kızılay’a tam destek
    3. Çiftlikte çıkan yangında mutfak kısmı..
    4. Beyazgül yerel yönetimlerle bir araya..
    5. 3. Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar..
    6. Map The Gap projesi hekaton etkinliği
    7. Banka personeline su tabancasıyla..
    8. UEFA'dan Sabri Çelik ve Oğuz Sarvan'a..
    9. “Aşrı” ses getirmeye devam ediyor
    10. Sarıgöl Ovası’nda üzüm türleri çoğaldı
    11. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    12. Eski MHP'li isimden, Ali Babacan'ın..
    13. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    14. Yılın ilk antepfıstığına GTB’den altın..
    15. UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
    16. Kuşlar beton mikserine yuva yaptı,..
    17. Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
    18. AK Parti kapatma davasının 11. yılı
    19. HKÜ’den Anayasa Mahkemesi’nin kararına..
    20. Şanlıurfa’dafutbol turnuvası..
    21. TIR'ın lastiğini değiştiren adamlar..
    22. Hemşire ve sağlık teknikeri alım..
    23. FETÖ’nün kadın yapılanmasına darbe: 18..
    24. Chelsea'den taraftarına "ırkçılık"..
    25. Almanya'da evsizlerin sayısı 650 bin..
    26. Trafik polislerinden ’reflektör’..
    27. Çevre duyarlılığı için 3 bin kilometre..
    28. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    29. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    30. Edenred Dijital Seyahat Kodu ile..
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    ABD F-35'lerini Türkiye'ye indiriyor!
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!