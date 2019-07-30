Çorum'da engelliler için "mor taksi" uygulaması

ÇORUM (AA) - Çorum'da, engellilerin şehir içi ulaşımını sağlamak amacıyla "mor taksi" uygulaması başladı.

4 mor taksinin hizmet vermeye başlaması nedeniyle 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda tanıtım töreni yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, kentteki engelli bireylerin artık özgürce istedikleri yerlere gidebileceğini söyledi.

Belediye Başkan adaylığı sürecinde kendisine gelen taleplerden bir tanesinin de taksilerin engelli bireylerin de kullanımına uygun hale getirilmesi olduğunu belirten Aşgın, "Mayıs ayında, seçildikten bir ay sonra Türkiye'nin ilk engelsiz mor taksi yönetmeliğini hazırlayan il olma şerefine nail olduk. Yani bu uygulamayı Türkiye genelinde bir yönetmeliğe tabi olarak ilk kez uygulayan belediye, Çorum Belediyesidir. Gerçekten Çorum'un dünyanın merkezi olmayı hak ettiğini gösteren bir uygulamadır. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Mor taksi uygulamasına kentteki taksicilerin de sahip çıktığını ifade eden Halil İbrahim Aşgın, şöyle devam etti:

"Yönetmeliğimize 10 tane mor taksi ekledik. Mevcut taksilerden mor taksi uygulamasına geçmek isteyen, yeni bir panelvan araç alıp mor taksiye göre dizayn eden 5 taksicinin geçişlerini ücretsiz ve ihalesiz sağlamaya karar verdik. 10 kontenjanın 5 tanesini bu şekilde, kalan 5 tanesinin de ihtiyaca göre gelecekte ihaleyle alınabileceğine karar verdik. Çorum Taksi, Günaydın Taksi, Kışla Taksi ve Mavral Taksi duraklarında 4 taksicimiz uygulamaya katıldı."

Mor taksilerin normal taksiler gibi hizmet verdiğinin altını çizen Aşgın, "Mor taksilerin diğer taksilerden farkı, engelli kardeşlerimize hizmet verecek dizayna sahip olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz aradığında taksi geliyor, arkasından rampası açılıyor ve engelli kardeşimiz tekerlekli sandalyesiyle aracın içine biniyor. Bu şartlarda engelli kardeşimiz istediği yere gidiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de engellilere yönelik çalışmaların "AK Parti'den önce" ve "AK Parti'den sonra" şeklinde 2'ye ayrılması gerektiğini dile getiren Belediye Başkanı Aşgın, şunları kaydetti:

"Geçmişte yapılan çok güzel hizmetler var. Biz de üzerine yenilerini eklemeye çalışıyoruz. Sosyal tesislerimizi engelli kardeşlerimizin yaz döneminde eğitimlerinde kullanılmasını sağlayacağız. Ayrıca kentimizde bir engelsiz kafe ve bir de engelsiz park inşa edeceğiz. Ülkemizde engellilere yönelik çalışmaları 'AK Parti'den önce' ve 'AK Parti'den sonra' diye 2'ye ayırmak gerekiyor. Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok çalışmayı hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu yolu onlar bize açtı, biz de bu yolda yürümeye devam edeceğiz."

Aşgın, mor taksi uygulamasına katılan taksicilere günün anısına Saat Kulesi maketi hediye etti.

Konuşmaların ardından törene katılan engelli bireyler mor taksilere binerek şehir turu attı.