Çorum'da eğitime kar engeli

Çorum'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu arada merkezde görev yapan engelli ve hamile kamu personellerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacakları öğrenildi.

Kar yağışının durumuna göre diğer ilçelerde de okulların tatil edilebileceği belirtildi.