0553 313 94 23

Çorum’da depo yangını

Çorum’da temizlik ürünleri satışı yapılan birdepoda çıkan yangın büyük ölçüde maddi hasara neden oldu.

30 Mart 2019 Cumartesi 19:10
Çorum’da depo yangını

Çorum’da temizlik ürünleri satışı yapılan birdepoda çıkan yangın büyük ölçüde maddi hasara neden oldu.


Olay bugün öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi (KSS)’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi 23. sokakta Yusuf B.’ye ait temizlik malzemeleri satışı yapılan bir işyerinde kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkardı. Kısa sürede depoda bulunan kağıt ve plastik maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangını işyeri sahibi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Sanayi esnafının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, polis ve 112 sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kotrol altına alındı. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından soğutma çalışmaları yapılan depoda ölen yada yaralanan olmazken büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ettiği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm seçmenler canımdır"
    1. "MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren tüm..
    2. Buca yerel seçim 2019 sonuçları | Buca..
    3. Bolu yerel seçim sonuçları 2019 | Bolu..
    4. KKTC’de kış saati uygulaması sona..
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Silvan yerel seçim sonuçları 2019 |..
    7. TEM’de minibüs devrildi: 17 yaralı
    8. Oy kullanmaya giderken kaza yaptılar
    9. Diyarbakır Sur yerel seçi sonuçları..
    10. Trabzonspor'da Filip Novak'ın sağlık..
    11. Çorum’da depo yangını
    12. Putin’in Basın Sözcüsü Peskov:..
    13. Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları..
    14. 'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    15. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    16. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    17. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    18. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    19. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    20. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    21. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    22. İspanyol aşırı sağına karşı..
    23. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    24. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    25. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    26. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    27. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    28. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    29. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    30. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'