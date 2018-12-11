Çorum'da cezaevindeki çocuklara kreş imkanı

ÇORUM (AA) - Annelerinin tutukluluğu nedeniyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşamak zorunda kalan çocuklar için çeşitli kamu kurum, kuruluş ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla oluşturulan kreş ve gündüz bakımevi, hizmete açıldı.

İl İnsan Hakları Kurulunun kasım ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çorum Barosu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kreş ve bakımevi açılması için çalışma başlatıldı.

Hayırsever vatandaşların da katkısıyla cezaevinin kadınlar bölümünde 100 metrekarelik alana kurulan kreş ve gündüz bakımevi hizmete girdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca ile kreşi ziyaret ederek, buradaki çocuklara hediye dağıttı.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, anneleri ile cezaevinde kalan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kreş ve gündüz bakım evi kurulduğunu söyledi.

Bu sayede çocukların cezaevi şartlarından az da olsa uzak tutulacağına işaret eden Çiftçi, "Burada anneleriyle kalan çocukların cezaevi şartlarından bir nebze de olsa uzaklaştırılması, sosyal, zihinsel, ruhsal açıdan gelişimlerine katkı sunulması gayesiyle kreş ve gündüz bakımevi açılması ihtiyaç haline gelmiştir. Burası sıfırdan dizayn edilmek suretiyle çocukların kullanımına hazır hale getirildi." dedi.

Çiftçi, kreşte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen iki okul öncesi öğretmeninin görev yapacağını kaydetti.

Böyle bir kreşe ihtiyaç duyulmamasını istediklerini ancak hayatın gerçekleri bulunduğunu ifade eden Ağca da "Annelerinin cezaevinde bulunmasından ötürü burada yaşamak zorunda kalan miniklerimizin özgür dünyanın imkanlarından bir nebze de olsa yararlanabilmesi için kreş açtık. İnşallah bu kreş, annelerinden ötürü cezaevinde bulunmak zorunda kalan minik kalplere, özgür dünyanın imkanlarından güzel birer hatıra bırakır." ifadelerini kullandı.



