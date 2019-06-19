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Çorum'da cam silerken yüksekten düşen kadın öldü

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
Çorum'da cam silerken yüksekten düşen kadın öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da temizlik yaparken apartmanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Gülabibey Mahallesi'ndeki Beytepe 1'inci Sokak'ta bulunan apartmanın üçüncü katındaki dairelerinde temizlik yapan Reşide Temel (56), cam silerken dengesini kaybedince beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Temel, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki çocuk annesi Temel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:12
  1. Çorum
  2. Reşide Temel
  3. yüksekten düşme

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