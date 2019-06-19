0553 313 94 23

Çorum’da bin 500 keklik doğaya salındı

Çorum’da süneyle mücadele çalışmaları kapsamında bin 500 kınalı keklik doğaya salındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 20:37
Çorum’da bin 500 keklik doğaya salındı

Çorum’da süneyle mücadele çalışmaları kapsamında bin 500 kınalı keklik doğaya salındı.


Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çankırı’daki üretim tesislerinden getirilen kınalı keklikler Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğaya bırakıldı.


Törende bir konuşma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak, bilinçsiz avlanma ve zira ilaçların etkisiyle doğada tahrip olan dengenin kurulması açısından yaban hayatını destekleyeci çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


Bu kapsamda son 15 yılda doğaya 600 bin kınalı keklik, 260 bin sülün salımı gerçekleştirdiklerini açıklayan Çolak, bugün doğaya salınan kekliklerin de yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.


Amaçlarının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakmak olduğunu dile getiren Çolak, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak ülke genelinde 44 koruma alanına sahibiz. Ayrıca 253 tabiat parkı, 30 tabiat anıtı, 81 ilde yaban hayatı geliştirme sahası ile 76 sulak alan tescillenerek koruma altına alındı. Bu alanların korumasını ve geliştirilmesini takip ediyoruz” dedi.


Vali Mustafa Çiftçi de, Çorum sanayi ve turizm kenti olmasının yanı sıra ayrıca tarım şehri olduğunu belirterek, 42 bin ailenin geçimini tarımdan sağladığını söyledi.


Çorum’da 223 bin hektar alanda 600 bin ton buğday üretildiğini ve bunun küçümsenemeyecek bir oran olmadığına dikkat çeken Mustafa Çiftçi, üretilen buğdayın kalitesini etkileyen faktörlerin başında süne ve kımıl zararlılarının geldiğini, bunlarla ciddi manada mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.


Doğada bir dengenin olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, dışarıdan veya insan müdahalesi olmadığında doğadaki dengenin mükemel bir şekilde işlediğini belirtti.


Vali Çiftçi, farklı noktalara bırakılacak kekliklerle doğal dengenin sağlanacağını temenni ettiklerini belirterek, “Bu mücadelenin biyolojik yöntemlerle yapılması. kimyasal mücadeleye en son olarak başvurulması gerektiğini” ifade etti.


Törene İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve köylüler katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 20:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum’da bin 500 keklik doğaya salındı
    1. Çorum’da bin 500 keklik doğaya salındı
    2. Amasya Üniversitesi taban puanları..
    3. Bursa’da tıra ardadan belediye otobüsü..
    4. Meksika’da helikopteri güvenlik..
    5. Erdoğan: "Muhammed Mursi'nin ölümü..
    6. Tunus'ta sol partiden "Mursi'nin..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    8. Sendika Başkanının vurulması davasında..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyasi yarışı..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, radyo ortak..
    11. Erdoğan: "Bu milletin valisine 'it'..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim yalanı..
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:..
    14. Kosovalı siyasetçi Kurti, Şemseddin..
    15. Erdoğan: "Bu milletin en büyük gücü şu..
    16. Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçından..
    17. Derecik’te 21 kilo 790 gram eroin ele..
    18. Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı
    19. Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 18..
    20. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı :..
    21. Akhisarspor’un geleceği için iki..
    22. Erdoğan: "Biz hep dindarının da..
    23. (Özel) Samatya’da kül olan tarihi..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye..
    25. Bolu'da uyuşturucu operasyonu
    26. Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk..
    27. Sokak kedisini telef eden köpeğin..
    28. YPG/PKK'nın SDG oyunu sürüyor
    29. Erdoğan: "Hiç kimse bizi bölemez, hiç..
    30. Ünlü et lokantasının sahibi İsmail..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu