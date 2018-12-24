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Çorum'da baraj gölünde 4 el bombası bulundu

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:57
Çorum'da baraj gölünde 4 el bombası bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesindeki baraj gölünde 4 el bombası ile aydınlatma mühimmatı bulundu.

Evci Barajı kenarında el bombası bulunduğunu fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zeminin yüzeyinde çamurla kaplanmış 2'si Güney Kore, 2'si de MKE yapımı 4 el bombası ile bir aydınlatma mühimmatı buldu.

El bombaları ve aydınlatma mühimmatı, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:57
  1. aydınlatma mühimmatı
  2. Çorum
  3. el bombası

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