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Çorum'da "arife duası" yapıldı

Vali Mustafa Çiftçi:- "Bu cennet vatanda sağlık ve afiyet içinde yaşamak bizden sonraki nesillere de nasip olsun"

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:48
Çorum'da "arife duası" yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, ahilik geleneği "arife duası" için kent yöneticileri, esnaf ve sanatkar bir araya geldi.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için kentteki çeşitli meslek gruplarından esnaf, ramazan ve kurban bayramları arifesi ile üç ayların başlangıcı olmak üzere yılda 3 kez toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de bir araya geldiği etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası bugün de yapıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çilingirciler ve Sobacılar Odası'nda düzenlenen programda, kent esnafının her bayram öncesi bir araya gelip dua etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Çiftçi, "Mübarek bir günde bir aradayız. Allah nice bayramlara tekrar kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Bu cennet vatanda sağlık ve afiyet içinde yaşamak bizden sonraki nesillere de nasip olsun." dedi.

Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Babamın bana söylediği birtakım sözler vardı. Bu sözlerin daha sonra Ahi Evran'a ait olduğunu öğrendim. Mesela 'Elini, kapını, gönlünü açık tut.' Bu bir Ahi ilkesidir. Yine 'Elini, belini, dilini kapalı tut, bağlı tut.' Babam bu nasihati sık sık söylerdi bize. Dolayısıyla ben de içinizden biriyim. Allah sizlere kolaylıklar versin. Sizler hem burada kendi geçiminizi sağlıyorsunuz hem de başkalarını çalıştırıp onların da geçimlerine vesile oluyorsunuz. Eli öpülesi insanlarsınız."

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de asırlık geleneğin gelecek yıllarda da sürdürüleceğini söyledi.

Daha sonra Vali Çiftçi Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dua edildi.

Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:48
  1. Ahilik geleneği
  2. Arife Duası
  3. Çorum

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