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Çorum’da 7 köy ve 2 mahallede muhtarlık seçimi yenilendi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 31 Mart’ta yapılan mahalli seçimlerin iptal edildiği 7 köy ve 2 mahallede bugün seçimler yenilendi.

02 Haziran 2019 Pazar 19:48
Çorum’da 7 köy ve 2 mahallede muhtarlık seçimi yenilendi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 31 Mart’ta yapılan mahalli seçimlerin iptal edildiği 7 köy ve 2 mahallede bugün seçimler yenilendi.


31 Mart’ta yapılan mahalli seçimlerin ardından 9 muhtarın mazbatası seçilmeye engel mahkûmiyetleri bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Boşalan muhtarlıklar için bugün Sunguroğlu Mahallesi, Fevzipaşa Mahallesi, Dayıncık köyü, Yenihacılarhanı köyü, Oğlaközü köyü, Küçükincesu köyü, Aşağıbeşpınar köyü, Mahmatlı köyü, Kaledere köyünde tekrar seçim yapıldı. Sunguroğlu Mahallesi’nde 31 Mart’ta yapılan seçimlerde muhtar seçilen ve mazbatası iptal edilen Sedat Akay, Sunguroğlu İlkokulunda kurulan 9 sandıktaki oyların 641’ini alarak yeniden muhtar seçildi. Diğer adaylar Aytekin Bulcun 357, Osman Sakaoğlu 346, Bircan Bozoğlan 128 ve Reyanet Bozdağ 20 oy aldı.


Fevzipaşa Mahallesi’nde ise 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde muhtar seçilen Ali Yiğitoğlu’nun yerine muhtarlık yarışına giren babası Erhan Yiğitoğlu, Habib Güleser Öztaş İlkokulunda kurulan 2 sandıkta oyların 187’sini alarak Fevzipaşa’nın yeni muhtarı oldu. Seçimde diğer adaylar Hacı Ahmet Dağtaş 136, Semih Şahin ise 44 oyda kaldı.


Dayıncık köyü’de yapılan seçimlerde oyların 24’ünü alan Dilaver Kürbüz muhtar seçilirken, Yenihacılarhanı köyünde oyların 8’ini alan Enes Akkaş, Oğlaközü köyünde de Engin Yollu 65 oyla muhtar seçildi. Küçükincesu köyünde 54 oy alan Celal Çermeoğlu, Aşağıbeşpınar köyünde 9 oy alan Erdal Bilim, Mahmatlı köyünde 35 oy alan Sevda Gül Güleçyüz muhtar seçilirken, Kaledere köyünde ise Erol Kesekler 234 oyla muhtar seçildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 19:48
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