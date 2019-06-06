Çorum’da 4 ev yandı

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkavak köyünde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın yakınındaki 3 eve de sıçradı. Haber verilmesi üzerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip köye sevk edildi. Yangın nedeniyle çevre ilçelerden de takviye ekip istendiği öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.