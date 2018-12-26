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Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Çorum'da 4, Kastamonu'da da 1 ilçede eğitime ara verildi

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:36
Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

ÇORUM/KASTAMONU (AA) - Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 00:36
  1. Çorum
  2. Eğitime ara verildi
  3. kar tatili
  4. Kastamonu

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